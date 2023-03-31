باثيلي يحذر من خطر المقاتلين والقوات الأجنبية والمرتزقة على السلام في ليبيا والمنطقة

أخبار ليبيا 24

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باثيلي، على إن وجود المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا يشكل خطرًا كبيرًا على السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة.

وقال باثيلي، إنهم بحاجة إلى العمل مع شركائهم لمواجهة هذا التحدي دون التأثير سلبًا على بلدان الجوار الليبي أو على المنطقة.

وبدأ المبعوث الأممي الخميس جولة رسمية في دول جنوب ليبيا (السودان وتشاد والنيجر) في إطار تفويض بعثة الأمم المتحدة لإعادة السلام والاستقرار للبلاد، لا سيما من خلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتسريع انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

2/2 يشكل وجود المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا خطرًا كبيرًا على السلام والاستقرار في البلاد والمنطقة. نحن بحاجة إلى العمل مع شركائنا لمواجهة هذا التحدي دون التأثير سلبًا على بلدان الجوار الليبي أو على المنطقة. — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) March 30, 2023

وسبق أن طالب باثيلي، دول الجوار بزيادة دعمها للبعثة واللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 لتنفيذ خطة انسحاب المقاتلين الأجانب.

وأجرى المبعوث الأممي لقاء مع سفيري السودان إبراهيم محمد أحمد، والنيجر إسيك إيغ غاتو، والقائم بالأعمال لدولة تشاد بشير تريبو عبود، في مقر البعثة بالعاصمة طرابلس.

وفي 08 فبراير اختتمت اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5” أعمالها، في القاهرة، بحضور لجنة التواصل الليبية ونظيراتها من النيجر والسودان وتشاد في القاهرة، برعاية باثيلي. وأقرت اللجان خلال مناقشاتها، التي استمرت يومين، اعتماد آلية متكاملة للتنسيق المشترك بشأن جمع وتبادل البيانات حول المرتزقة والمقاتلين الأجانب.