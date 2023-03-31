الحاجي: حرام أن تضيع تضحيات الجحاوي وأغنيوة وبن رجب بالذهاب إلى «حفتر»

طالب جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، قيادات الجماعات المسلحة في المنطقة الغربية، الذين شاركوا في اجتماع فندق ريكسوس بطرابلس، بعدم المشاركة في اللقاء المزمع عقده في المنطقة الشرقية خلال الأيام المقبلة.

وقال الحاجي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” فهيم بن رمضان، مختار الجحاوي، أغنيوة الككلي، محمود بن رجب، أنصحكم بعدم التوجه إلى الشرق، أقل إهانة سيجلسونكم تحت صورة العميل مجرم الحرب حفتر- القائد العام للجيش الليبي- وسينتهي “فصل” المخرج”، على حد قوله.

وأضاف الحاجي:” حرام أن تضيع تضحياتكم وما قدمتموه هذا أولاً ثم أقسم بالله كل هذه المسرحية لا تتعدى كسب وقت لراعي المشروع.. أتركوا هذه المهمة للمتسلقين وطلاب السلطة والخونة.. يعز علينا أن نرى من تبقى على العهد ينال منهم عملاء الأمم المتحدة يستخدمونهم “مناشف”..!” على حد زعمه.

وتابع:” لا أتحدث من فراغ.. حفتر وعياله منتهيين مهمتهم الوحيدة التي ابقت عليهم حماية المجلس العسكري المصري، أما عن ليبيا الخطوة تصب في حوارات بين أعضاء الناتو (أمريكا وأوروبا) لأمر لا علاقة له بمصلحة ليبيا” على حد ادعائه.