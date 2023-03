النيابة العامة: ضبط المتهم بارتكاب واقعة خطف فتاة وحجز حريتها 3 أشهر غربي مدينة طرابلس

ليبيا – تمكن عناصر الوحدات العسكرية في مدينة سرت من ضبط المتهم بارتكاب واقعة خطف فتاة وحجز حريتها 3 أشهر غربي مدينة طرابلس.

المستشار النائب العام تابع حادثة خطف فتاة تدعى ( س. ا. س)، وحجز حريتها مدة ثلاثة أشهر غربي مدينة طرابلس، فوجه بمباشرة الإجراءات التي تلزم التحقيق ،بما في ذلك إجراء ضبط المتهم (إ . ح ) وإحضاره، فأخذ قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات في تقديم المعلومات اللازمة لغاية تحديد مكان وجود الفتاة، فترتَّب عن ذلك وصول الضابطة القضائية إليها، ثم تسليمها إلى ذويها.

وذكر مكتب النائب العام أنه وفي سياق تنفيذ التدابير الاحتياطية،تمكن عناصر الوحدات العسكرية في مدينة سرت من ضبط المتهم بارتكاب الواقعة، فكلفت النيابة العامة جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، بمباشرة إجراءات الاستدلال في جرائم: القتل، والشروع فيه، والخطف، والتهديد، ثم سماع أقوال المقبوض عليه حيال الواقعات جميعها، وعرض الأوراق على النيابة العامة خلال المواعيد المرعية.

