بوشناف: لابد من الدفع باتجاه الانتخابات للخروج من عنق الزجاجة

التقى المستشار إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي، رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية بمدن ومناطق برقة، وذلك لبحث مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي الرامية إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية العام.

وبحسب بيان صادر عن حزب ليبيا الكرامة، فإن بوشناف بحث في اجتماع المجلس الأمن القومي، التطورات السياسية الداخلية والدولية وتوحيد المواقف السياسية للأحزاب من مبادرة باتيلي وجهود إنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وناقش اللقاء، الذي عقد في ديوان المجلس بمدينة بنغازي، وحضره عدد من المستشارين بمجلس الأمن القومي رؤية الأحزاب السياسية في مخرجات مبادرة باثيلي، وضرورة العمل على تحقيق مزيد من التوافقات لضمان نجاح نتائج الانتخابات المقبلة.

وشددت الأحزاب السياسية، على ضرورة العمل على دسترة الحكم المحلي وتقاسم الثروات بين الأقاليم، والعمل على إنجاح الانتخابات للخروج بالبلد من المراحل الانتقالية إلى مرحلة استقرار دائم.

وأكد بوشناف، تطابق كافة الرؤى الوطنية مع المبادرة، وضرورة الدفع باتجاه تحقيق الانتخابات للخروج من عنق الزجاجة الذي علقت فيه ليبيا منذ سنوات.