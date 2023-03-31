الشيباني يحذر من مخطط أمريكي لتنصيب كرازاي ليبي لخدمة مصالحها

أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن ليبيا تعيش مجريات لعبة استخبارتية دولية، أصبحت ملامحها تتضح في المشهد الليبي، تسعى أمريكا من ورائها لتنصيب “كرازاي” ليبي.

وقال البرلماني الليبي، في تدوينتين متتاليتين على حسابه الشخصي بفيسبوك، إن لعبة الاستخبارات الدولية الدراماتيكية أصبحت واضحة في المشهد الليبي، وهي تقوم على تلميع شخصيات أسأت كثيرا لليبيا والليبيين، تمهيدا لتصدرهم للمشهد القادم برعاية دولية، ولكن الشعب سيثأر لنفسه عبر صناديق الاقتراع.

وكشف في تدوينة ثانية أن أمريكا تسعى من خلف ستار لتشكيل حكومة وطنية بتنصيب ” كرازاي ” ليبي يرعى مصالحها وينفذ أوامرها ليكون سفيرها هو الحاكم الفعلي من وراء الستار … فعلى شعبنا أن يحسن اختيار رئيس الدولة القادم.

يشار إلى أن امريكا أطلقت ما اسمته الاستراتيجية العشرية الجديدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار في عدة دول في العالم من بينها ليبيا، وتستند وفقا لمبعوث البيت الأبيض إلى ليبيا نورلاند ريتشارد، إلى شراكات بناءة وبرامج على مستوى المجتمعات المحلية تدعم تطلعات الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار والمساءلة والحوكمة المسؤولة.