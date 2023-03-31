مبروكة عن «أزمة مسلسل السرايا»: حكومتنا تنبذ الفتنة وتتبنى الحكمة

تبرأت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة مبروكة توغي، من أزمة مسلسل السرايا 2، الذي حمل في بعض مشاهده إساءة لقبيلة ورشفانة.

وردت وزارة الثقافة، في بيان لها، على ما ورد في بيان أعيان ومشايخ قبائل ورشفانة بشأن النص الذي تم عرضه في مسلسل السرايا على قناة سلام، المملوكة لوليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة.

وقالت الوزارة، في بيانها:” إن ما ورد في بيان أعيان ومشايخ ورشفانة بتحميل المسؤولية لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية على ما تم عرضه وبثه على قناة سلام في مسلسل السرايا، نفيدكم إن القنوات الإعلامية لا تتبعها”.

وأكد البيان، أن الإدارة العامة للمطبوعات والمصنفات الفنية بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية من حيث الاختصاص وفقاً لقانون المطبوعات رقم (76) لسنة 1972 لم تحال إليها الإجراءات الخاصة بمراجعة المحتوى لهذا المسلسل ولم يتم أخذ الإذن والموافقات اللازمة لبث هذا المسلسل”.

وشددت وزارة الثقافة، على تغليب لغة العقل ووحدة الصف ولم الشمل ونبذ الفتنة وتبنى الحكمة في حلحلة كل الإشكاليات، وهذا ما تؤكد عليه وتعمل به حكومة الوحدة الوطنية”، على حد تعبير البيان.

وقدمت قناة سلام- المملوكة لوليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة – أمس الخميس، اعتذاراً عن المشهد المسيء لقبيلة ورشفانة في مسلسل السرايا2، الذي ينتجه مالكها.

وأضافت القناة، في بيانها:” في الوقت الذي تؤكد فيه القناة، أن المشهد في مسلسل السرايا 2، الذي أثير حوله اللغط لا يتضمن ما حمل عليه من تأويلات وتحليلات غير واقعية وهي معاكسة تماماً لمضمونه ووضعه ضمن السياق الدرامي”.

ولفت البيان، إلى أن القناة لن تجد أي غضاضة في تقديم الاعتذار لكل من فهم ذلك المشهد على غير نيته أو حقيقته، وأن احترام القبائل الليبية ودرء الفتنة أولى لديها من الجدلات والنقاشات والدفاع عن وجهة النظر الأخرى، على حد تعبير البيان.

وشدد البيان، على أن إدارة القناة- وهي تعلي كلمة الصلح وإكراماً لأهلنا في مدينة ورشفانة العظيمة- قد قررت حذف المشهد المشار له، زاعمة أن قيمة الصلح أعلى مما دونها وأن قبلية ورشفانة وأهلها أعز لديها وأولى من التبرير.

وكان أعيان ووجهاء ورشفانة، انتقدوا في وقت سابق، ما تضمنه مسلسل «السرايا 2» بحلقته «الخامسة»، الذي يبث عبر قناة «سلام»، من عبارات وألفاظ موجهة نحو قبيلة ورشفانة، بقصد الإساءة إليها ولتاريخها.

وأكد الأعيان، أن الحلقة تضمنت خطاب كراهية يحمل معاني مسيئة لهذه القبيلة المجاهدة، وأن قناة سلام وجهت تهمة تاريخية لقبيلة ورشفانة بالاحتيال.

وتمسك الأعيان والوجهاء، بإحالة مضمون بيانهم لمكتب النائب العام الصديق الصور، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع هؤلاء المدعين ومعاقبتهم

وشدد أهالي المنطقة وأبناء القبيلة، على أنهم ماضون في المطالبة القانونية عبر القضاء الوطني للاقتصاص من كل من ساهم في هذا العمل، مطالبين مجلس النواب عبر أعضائه بالمنطقة اتخاذ الإجراءات الرادعة لصانعي هذا العمل المشبوه.