بوقعيقيص: بعض مغادري بنغازي يريدون فرض ذكرياتهم الباهتة على مستقبلها

أشادت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص بعملية التطوير التي تشهدها بنغازي، مؤكدة أن المدينة تستحق تصاميم جميلة.

وقالت بوقعيقيص في تدوينة عبر “فيسبوك”: “لا أخفيكم أنني كنت مستاءة عندما أزيلت الأكشاك واليوم أرى الشوارع فسيحة متسعه فأهمس بيني وبين نفسي شكراً”، مردفة: “وأتطلع بشوق لرؤية واجهة بحرية جديدة نتمشى فيها ونستنشق هواء البحر العليل دون مطبات وحفر لعله سيكون صيفاً رائقا منعشا وفيه فضاءات حب رحبة”.

وردت بوقعيقيص على انتقاد أعمال التطوير، قائلة: “أستغرب هذه النوستالجيا من أناس غادروا منذ زمن بعيد إلى الحداثة وتركوا الأزقة المتربة العاثرة لأهلها ويريدون فرض ذكرياتهم الباهتة على المستقبل”، مشددة على أن بنغازي تستحق تصاميم جميلة مسكونة بالفن كروحها المتمردة الشابة.

يشار إلى أن محمود شمام مدير قناة “الوسط” الممولة من المخابرات القطرية، اعتبر مشاريع لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في بنغازي تدميرت للمدينة وزعزعة لاستقرارها.