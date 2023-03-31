كمين محكم يطيح بشخصين أحدهم امرأة في بنغازي .. (صور)

أعلن فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي، عن القبض على شخصين أحدهم امرأة يقومون بالإتجار بالأقراص طبية المخدرة والمؤثرة عقلياً.

وبالتفاصيل وفقًا للجهاز، أنه بعد ورود معلومات مصدرية مفادها عن شخص ليبي الجنسية وتعاونه أمره ليبية الجنسية يقومون بالإتجار بالأقراص طبية المخدرة والمؤثرة عقلياً.

وأصدر السيد مدير الفرع تعليماته لأعضاء التحريات بالفرع بالتحري وجمع المعلومات عنهم وتأكيد صحة المعلومات وفتح محضر جمع استدلالات.

وتم أعداد كمين محكم لهم وضبطوا متلبسين بعملية الاتجار بالأقراص المخدرة والمؤثره عقلياً حيث ضبط بحوزتهم عدد (130) قرص مخدر ومؤثر عقلياً نوع ترامادول وكذلك أوراق تستخدم لتعاطي المواد المخدره مايعرف بفره وقطعة من الجلد تستخدم لشعوذه حجاب.

وتم اتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية حيالهم وإخطار النيابة العامة.