ضبط سيارتين في طرابلس فور تدشين منظومة البلاغات والاستعلام الأمني الموحد

أخبار ليبيا 24

قالت مديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة، إن شرطة المرور ضبطت سيارتين خلال نصف ساعة من تدشين منظومة البلاغات والاستعلام الأمني الموحد.

وأوضحت المديرية، إن إحدى الدوريات التابعة لمكتب شؤون المرور تمكنت من ضبط سيارة “تويوتا” مطلوبة لوزارة الداخلية وسيارة “نيسان” تحمل لوحات معدنية مزورة تخص سيارة “بيجو” مسروقة من خلال منظومة البلاغات والاستعلام الأمني الموحد. وأشارت إلى أنّه تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهما.

وتم تدشين منظومة البلاغات الموحدة في مكتب شؤون المرور. وقالت المديرية إنّه تمّ التجهيز للمنظومة قبل أسابيع، حيث تمّ اختيار عناصر شابة ولديها إحاطة بالأمور التقنية للعمل عليها.

ونقلت المديرية عن رئيس القسم تقنية المعلومات بالمديرية، عميد سامي حميدان، قوله إن نظام البلاغات والاستعلام الأمني الموحد يسهل لدوريات مكتب شؤون المرور سرعة الاستعلام والاستجابة أثناء ضبط المركبات الآلية.