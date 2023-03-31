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العلاقي لـ«بوزلاعة»: نرجو بناء 5 ملاعب في البيضاء وطرابلس وسبها وبنغازي ومصراتة

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب محمد العلاقي، الخبير القانوني، ورئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بنقابة المحامين، عبدالشفيع بوزلاعة الجويقي وزير الرياضة في حكومة الدبيبة، ببناء 5 ملاعب في مدن البيضاء وطرابلس وسبها وبنغازي ومصراتة.

وقال العلاقي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إلى معالي وزير الرياضة، نرجو العمل واقتراح بناء خمسة ملاعب في كل من البيضاء، وسبها، وطرابلس، ومصراته، وبنغازي”.

وأضاف العلاقي:” إذا أردتم النهوض بالرياضة والعمل على تأسيس بنيه تحتية  كاملة، وهذا أقل ما يمكن الحديث عنه”.

الوسوم

البيضاء العلاقي بناء 5 ملاعب بنغازي بوزلاعة سبها طرابلس مصراتة

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صحيفة الساعة 24

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