الرميح يكشف عدم قانونية استبعاد المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي

كشف المستشار السابق لعملية الكرامة رمزي الرميح عدم قانونية استبعاد المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي وكل من اكتسب مركز قانوني في الانتخابات السابقة.

وقال الرميح، أن كل من لديه مركز قانوني سابق كسيف الإسلام وحفتر والدبيبة اكتسبه بقوة القانون والقضاء لا تسري عليهم أي قوانين لاحقة.

وأشار الرميح، الى أن هناك مبدأ قانوني معروف عالميًا أن القانون لا يسري بأثر رجعي، وإن حدث في القانون الجنائي فإنه يكون بما في صالح المتهم.

وأوضح الرميح، أن النواب والدولة إذا يريدان وضع قواعد وشروط ترشح جديدة فهي لا تسري على القائمة السابقة.