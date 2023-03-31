غنيم: يجب أن يختفى عقيلة والمشرى من المسرح السياسي

طالب عبد السلام غنيم، المحلل السياسي، المؤيد للتواجد العسكري التركي في ليبيا، بضرورة اختفاء عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري من المسرح السياسي من أجل الأزمة الليبية، على حد تعبيره .

وقال غنيم، عبر حسابه على “فيسبوك”:” المشرى وما أدراك ما المشرى، هل يستقيم الظّل والعود أعوج؟”.

وأضاف غنيم:” المشري لم يجرؤ على دعوة مجلس الدولة للاجتماع فتحايل وتلاعب كعادته وأصدر قرارًا بتعيين ستة أعضاء في لجنة(6+6) من الموالين له وزعم أن ذلك تمّ بالتزكية مع أن اللوائح لا تُجيز ذلك”.

وتابع:” المشري أصبح ظلًّا لعقيلة، والظّل لا يستقيم إذا كان العُود أعوجًا، عقيلة يفصّل والمشرى يلبس، عقيلة يغنّى والمشرى جناحه الذى يرد عليه”.

واستطرد:” إذا أردنا للقضية الليبية أن تتقدم يجب أن يختفى عقيلة والمشرى من المسرح السياسي الليبي”.