أعلنت رابطة ضحايا ترهونة التعرف على هوية 4 جثث جديدة كانت قد انتشلت في وقت سابق من المقابر الجماعية في المدينة، وفق ما أعلنته.

وأفادت الرابطة، عبر حسابها على فيس بوك، بأن التعرف على هوية الجثامين جاء بعد مطابقة نتائج تحليل البصمة الوراثية إثر انتشالها من المقابر الجماعية بالمدينة، وفق قولها.

وأضافت الرابطة بأن الضحايا كانوا قد غيبوا قسريا في فترات سابقة من قبل مليشيا الكاني في مناطق نفوذها بترهونة وغرب طرابلس (خلة الفرجان، قصر بن غشير).

يذكر أن عدد الحالات المتعرف عليها عن طريق مختبرات الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بلغ 242 حالة، وفق ما أفادت به الهيئة.

وكانت هيئة البحث والتعرف على المفقودين أفادت، في 21 مارس، بأنه ستتم مراسلة مكتب النائب العام بنتائج تحاليل مطابقة البصمة الوراثية للجثامين المتعرف عليها، طبق قولها.

هذا، وتأتي عملية الانتشال في الوقت الذي يطالب فيه أهالي ترهونة بتجديد تفعيل البطاقات الحمراء الصادرة عن النائب العام، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم في ليبيا وخارجها، وفق بيان لهم.

وكان النائب العام الصديق الصور قد أكد في وقت سابق، التزام النيابة العامة بملف جرائم الحرب في ترهونة وتعزيز الإجراءات لضبط المتهمين وإحضارهم للتحقيق والمحاكمة.

يشار إلى أن المدعي العام بالجنائية الدولية، كريم خان، زار مدينة ترهونة مطلع نوفمبر من العام الماضي للوقوف على المقابر الجماعية والاستماع لذوي الضحايا.

هذا، وبدأ اكتشاف المقابر الجماعية في ترهونة منذ يونيو 2020، تزامنا مع انسحاب مليشيا الكاني الموالية لحفتر من المدينة.

وكان وفد من الخبراء الليبيين زار في 20 مارس الجاري جمهورية البوسنة والهرسك، للاطلاع على التجارب المنفذة في تحديد مصير الأشخاص المفقودين جراء النزاع الحروب.

المصادر: رابطة ضحايا ترهونة + ليبيا الأحرار

The post المقابر الجماعية بترهونة.. كشف هوية 4 جثث جديدة appeared first on ليبيا الأحرار.

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