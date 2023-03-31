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داعية حكومة الدبيبة لحمايته من التعذيب.. العفو الدولية قلقة بشأن اختطاف النائب جاب الله

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أعربت منظمة العفو الدولية،  عن قلقها بشأن استمرار اختطاف النائب حسن جاب الله، والذي تم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي.

وأضافت المنظمة، أن  جاب الله، مختطف منذ 27 فبراير 2023 من قبل ميليشيا قوات الردع الخاصة، المعروفة بارتكابها للاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب مع الإفلات من العقاب، داعية حكومة الدبيبة، إلى ضمان حمايته من التعذيب وإطلاق سراحه، ما لم يتم تقديمه إلى السلطات القضائية المدنية واتهامه بارتكاب جريمة جنائية معترف بها دوليًا.

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الوطن الليبية

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