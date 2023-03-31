الإطاحة بعصابة تمتهن الاتجار بالمخدرات على نطاق واسع شرق وغرب البلاد

تمكن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، من الإطاحة بتشكيل عصابي يعمل على الاتجار بالمخدرات على نطاق واسع يمتد من أقصى الشرق بمدينة طبرق وحتى العاصمة طرابلس.

وأعلن الجهاز تفاصيل عملية ضبط عناصر التشكيل العصابي، الذي قال إن العملية تمت بعد وردت معلومات من أحد المصادر الموثوقة مفادها وجود تشكيل عصابي يتكون من اربعة أشخاص لييبين الجنسية، يقومون بترويج مخدر الحشيش على نطاق واسع حيث يقومون بجلب المخدرات من مدينة طبرق، وتخزينها بمدينة ترهونة، ويقومون بترويجها داخل مدينة طرابلس.

وتم تشكيل فريق عمل لمتابعة المعلومات والتأكد من صحتها حيث تم إختراق أحد عناصر التشكيل العصابي وضبطه متلبساً وبحوزته عدد أثنان كيلو وربع من مادة يشتبه في كونها من مخدر الحشيش، وأيضاً تم ضبط بما يعرف شعبياً بنصف القرصه على متن مركبته ركوبة عامة.

اعترف المقبوض عليه، بما نسب إليه، فقام فريق العمل بالانتقال إلى مدينة ترهونة لضبط باقي التشكيل العصابي وفعلاً تم ضبط ثلاثة أشخاص من باقي التشكيل وبحوزتهم عدد 4 كيلو جرام من مادة يشتبه في كونها من مخدر الحشيش حيث تقدر الكمية التي تم ضبطها حوالي ( 7 كيلو جرام ) من مادة يشتبه في كونها من مخدر الحشيش تم الإستدلال معهم أعترفوا بما نسب إليهم .