ليبيا – التقى السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج مع ممثل اليونيسيف في ليبيا ميشيل سيرفاد.

مهراج أشاد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أشاد بعمل ممثل اليونسيف الذي تم إنجازه في ليبيا، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والحصول على مياه الشرب، وخاصة في جنوب ليبيا.

