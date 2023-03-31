شرطة الفرناج تقبض على 70 مطلوبا في قضايا مختلفة خلال شهر مارس

أخبار ليبيا 24

ألقى مركز شرطة الفرناج في منطقة سوق الجمعة بطرابلس القبض على 70 شخصًا مطلوبين في قضايا مختلفة خلال شهر مارس، وفق ما ذكرت مديرية أمن طرابلس، اليوم الجمعة.

وقالت المديرية، إن عملية القبض جاءت في إطار تنفيذ المهام المناطة بمراكز الشرطة والقاضية بضبط وإحضار المتهمين في البلاغات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين.

وأضافت، أن رئيس التحري وأعضاء التحري بمركز شرطة الفرناج بطرابلس ألقوا القبض على 70 مطلوبًا في قضايا مختلفة وإحالتهم للنيابة من حيث الاختصاص.