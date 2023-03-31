القبض على تشكيل عصابي بحوزته 7 كيلوغرامات من الحشيش

العنوان

ألقى، أعضاء مكتب تحريات رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص يقومون بترويج مخدر الحشيش على نطاق واسع، ويقومون بجلبه من مدينة طبرق وتخزينه بمدينة ترهونة، وذلك لترويجه داخل مدينة طرابلس.

جاء ذلك وفق تصريح لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم ضبط أفراد هذا التشكيل وبحوزتهم 7 كيلو غرامات من مخدر الحشيش.

وأضافت، أن بالاستدلال معهم اعترفوا بما نسب إليهم، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وأحيلوا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.