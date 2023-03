ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري القيادية بجماعة الإخوان (عضو مجلس شورى الجماعة) ماجدة الفلاح إن تزكية أعضاء لجنة (6+6) تمت من الأعضاء المؤيّدين وقاطعها الرافضون.

الفلاح وفي تصريحات خاصة لقناة”ليبيا بانوراما”، أوضحت أن آلية اختيار اللجنة مخالفة للمادة 92 من اللائحة الداخلية للمجلس وصدرت بقرار من رئيس المجلس.

