الجعيدي: الرضوخ للمبعوث الأممي يورطنا في براثن حكم العسكر

قال عبد الله الجعيدي، مقدم برامج قناة المفتي المعزول الصادق الغرياني “التناصح”، إن الرضوخ للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي يورط البلاد في براثن حكم العسكر، وفق قوله.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم: “وصف الله عز وجل القرٱن الكريم بالفرقان لأنه يفرق بين الحق و الباطل ولأهل الإيمان في كل زمان ومكان نصيب من هذا الفرقان، ولذلك نهى عن الخلط بين الحق والباطل فقال: (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) أي لا تخلطوا الحق بالباطل بإظهار الباطل وتمويهه وترويجه في صورة الحق فيلتبس أحدهما بالٱخر”.

أضاف: “ومن التلبيس على الناس هذه الأيام إظهار الركون إلى الظالمين والرضوخ للمبعوث الأممي رغبا ورهبا لتحقيق مصالح ضيقة وحزبية في صورة المصالحة الشرعية كما فعلوا في اتفاق الصخيرات بنفس الأسلوب والشعارات، لم الشمل وتوحيد الصف وكفانا دماء فازداد وضع البلاد سوءا وتحصل الانتهازيون على مكافأتهم ببقائهم في مناصبهم ولم يستحوا من تكرار المشهد ليجهزوا على ما تبقى من خراب البلاد وتوريطها في براثن الاحتلال وحكم العسكر” وفق تعبيره.