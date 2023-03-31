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بحث إعادة إدخال اللغة الفرنسية بمنهج التعليم الثانوي الليبي

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

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قالت السفارة الفرنسية، اليوم الجمعة، إن السفير مصطفى مهراج مع وزير التربية في حكومة الوحدة الوطنية، الدكتور موسى المقريف.

 وأوضحت السفارة، أن الجانبان ناقشا تعزيز التعاون التربوي بين بين فرنسا وليبيا، إضافة إلى إعادة إدخال اللغة الفرنسية ضمن منهج التعليم الثانوي في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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