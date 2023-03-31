بحث إعادة إدخال اللغة الفرنسية بمنهج التعليم الثانوي الليبي

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قالت السفارة الفرنسية، اليوم الجمعة، إن السفير مصطفى مهراج مع وزير التربية في حكومة الوحدة الوطنية، الدكتور موسى المقريف.

التقى السفير مصطفى مهراج 🇫🇷 @Mostafa_Mihraje مع الدكتور موسى المقريف وزير التربية في حكومة الوحدة الوطنية. ناقش اللقاء تعزيز التعاون التربوي بين البلدين 🇫🇷🇱🇾 و إعادة إدخال اللغة الفرنسية في التعليم الثانوي في ليبيا 🇱🇾@francediplo_AR pic.twitter.com/wJaXG5JHtH — La France en Libye (@AmbaFranceLibye) March 31, 2023

وأوضحت السفارة، أن الجانبان ناقشا تعزيز التعاون التربوي بين بين فرنسا وليبيا، إضافة إلى إعادة إدخال اللغة الفرنسية ضمن منهج التعليم الثانوي في ليبيا.