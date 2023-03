الفيتوري: حل أزمة ليبيا مرهون بوقف أي دور للميليشيات المسلحة

ليبيا – قال السياسي الليبي رضوان الفيتوري إن حل أزمة ليبيا مرهون بوقف أي دور للميليشيات المسلحة التي تسيطر على الموقف الأمني في الغرب وتحديدًا في العاصمة طرابلس، وكان لها دور مؤثر في إقامة الانتخابات في نهاية 2021.

الفيتوري أشار إلى ضرورة تطبيق مجلس الأمن قراراته بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والميليشيات المسلحة من كافة الأراضي الليبية، وألا يقتصر دور الأمم المتحدة على البيانات الرسمية التي تفتقد آلية التنفيذ على أرض الواقع.

