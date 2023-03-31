انتصار عبّود: ليبيا قادمة بقوة للساحة الفنية العربية

اعتبرت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بالحكومة الليبية، انتصار عبود، أن ليبيا تشهد انتعاشة فنية خلال العام الجاري، متوقعة صعود الأعمال الفنية بقوة خلال الفترة المقبلة.

وقالت عبود، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” شاهدنا هذا العام تطور ملحوظ للإنتاج الفني والإذاعي في ليبيا والكوادر الفنية جميعها من تمثيل واخراج وتصوير وإنتاج”.

وأضافت العبود:” لاحظنا التعدد في البرامج والمسلسلات منها الكوميدي والدرامي والتاريخي وكلها ذات جودة في المضمون والسيناريو وإبداع في الإخراج وجودة في الصورة عكس ما كان في السابق، وهذا يدل على أن فعلاً ليبيا قادمة بقوة للساحة الفنية العربية بعد فترة طويلة من التقوقع والانغلاق على نفسها” .

وأكدت أن التنوع في الأعمال الفنية هذا ما يبحث عنه المشاهد وكل شخص وذوقه الخاص به وليستمر الإبداع والعمل ولنبتعد كل البُعد عن النقد العدواني وتكسير المجاديف، ونكتفي بالنقد البناء الذي يدعو لمعالجة الأخطاء والتطوير والاستمرار للوصول إلى النجاح والهدف المطلوب”.

وتابعت:” أتقدم بخالص التحايا لكل زملائي الفنانين والإعلاميين الذين طلوا علينا خلال هذا الشهر المبارك بمختلف الأعمال ونتمنى لهم التوفيق والنجاح”.