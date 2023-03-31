ليبيا الان

بن شرادة: الانتخابات القادمة ستدهشكم نتائجها بإسقاطها الزعامات الكرتونية

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال سعد بن شرادة عضو مجلس الدولة الاستشاري، إن الانتخابات القادمة كفيلة بإسقاط الزعامات الكرتونية في حال تم السماح للجميع بدخول مضمار السباق الانتخابي.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم: “بعد 2011 انقسم الليبيين إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من انتفض على النظام السابق و القسم الثاني من ظل مع النظام السابق و القسم الثالث وهو السواد الأعظم ظل ينتظر النتائج”.

أضاف قائلًا: “بعد أثنى عشر سنة حدثت متغيرات و جنح كل قسم على ماكان عليه و أخذ مسارات (حزبية . قبلية . مناطقية. عرقية. ايدولوجية.) وكل منهم بحث عن زعامات تمترس خلفهم و يتكلم بأن الشارع معه، و هانحن اليوم مقبلين على قوانين انتخابية إن حدثت ونتمنى أن تكون هذه القوانين تسمح للكل بالدخول للسباق و سوف يظهر لكم ما لا تصدقونه من سقوط زعامات كرتونية وسوف تنتهي إلى الأبد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك