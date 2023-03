ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري إبراهيم أبو شعالة إن اختيار رئاسة المجلس للجنة 6+6 مخالفة للائحة الداخلية لكونها اختيرت بالتزكيات ولم يصوت عليها أعضاء المجلس.

أبو شعالة وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أوضح أن هناك انقسامات بهيئة رئاسة المجلس على خلفية اختيار أعضاء لجنة 6+6 دون الرجوع لأعضاء المجلس.

وبين أن هناك تباينًا في المواقف داخل المجلس تجاه ما أقدمت عليه الرئاسة وتسمية أعضاء اللجنة.

وأشار إلى أن أعضاء مجلس الدولة المعترضين على التعديل الدستوري الثالث عشر أبلغوا البعثة الأممية في ليبيا موقفهم منه، والذي لا يعد رفضاً لمحاولات إيجاد حل للخلاف حول القوانين الانتخابية بقدر ما هو إصداره بمخالفة القوانين اللوائح المعمول بها بمجلس النواب.

أبو شعالة طالب الليبيين بالضغط على مجلسي النواب والدولة لذهاب إلى الانتخابات.

Shares

The post أبو شعالة يطالب الليبيين بالضغط على مجلسي النواب والدولة للذهاب إلى الانتخابات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية