مؤسسة النفط تنشر تفاصيل إنتاج حقول ليبيا البحرية.. تعرف عليها

نشرت مؤسسة النفط الليبية اليوم الجمعة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاصيل إنتاج حقول ليبيا البحرية والتي جاءت كالتالي:
حقل البوري
• أكبر حقل نفطي في البحر المتوسط
• ينتج حوالي 23,500 برميل يوميًا
• يقع على بعد 120 كم شمال الساحل الليبي في البحر المتوسط . تديره شركة “مليتة” للنفط والغاز .
• اكتشف عام 1976، بدأ إنتاجه عام 1988
حقل الجرف
• حقل بحري، ينتج حوالي 19,000 برميل يوميًا
• يقع على بعد 130كم شمال غرب مدينة طرابلس .
• تديره شركة “المبروك” للعمليات النفطية . اكتشف عام 1976 بدأ إنتاجه عام 2003
بحر السلام
• حقل غاز طبيعي، ينتج حوالي 1.040 مليار قدم مكعب يوميًا.
• يقع على بعد 110كم من الساحل الليبي .
• تديره شركة “مليتة للنفط والغاز .بدأ إنتاجه عام 2005.
وكانت مؤسسة النفط الليبية قالت اليوم، إن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 211 ألف برميل وإنتاج المكثفات بلغ 52 ألف برميل يوميًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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