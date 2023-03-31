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مؤسسة النفط تنشر تفاصيل إنتاج حقول ليبيا البحرية.. تعرف عليها

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

نشرت مؤسسة النفط الليبية اليوم الجمعة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاصيل إنتاج حقول ليبيا البحرية والتي جاءت كالتالي:

حقل البوري

• أكبر حقل نفطي في البحر المتوسط

• ينتج حوالي 23,500 برميل يوميًا

• يقع على بعد 120 كم شمال الساحل الليبي في البحر المتوسط . تديره شركة “مليتة” للنفط والغاز .

• اكتشف عام 1976، بدأ إنتاجه عام 1988

حقل الجرف

• حقل بحري، ينتج حوالي 19,000 برميل يوميًا

• يقع على بعد 130كم شمال غرب مدينة طرابلس .

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• تديره شركة “المبروك” للعمليات النفطية . اكتشف عام 1976 بدأ إنتاجه عام 2003

بحر السلام

• حقل غاز طبيعي، ينتج حوالي 1.040 مليار قدم مكعب يوميًا.

• يقع على بعد 110كم من الساحل الليبي .

• تديره شركة “مليتة للنفط والغاز .بدأ إنتاجه عام 2005.

وكانت مؤسسة النفط الليبية قالت اليوم، إن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 211 ألف برميل وإنتاج المكثفات بلغ 52 ألف برميل يوميًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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