الحكومة الليبية تنتهي من صيانة وتوسعة طريق “السبيخة-راقدالين”

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افتتحت الحكومة الليبية طريق “السبيخة-راقدالين” بعد توسعتها وإعادة صيانتها، مشيرة أن ذلك يأتي في إطار خطتها لتنمية عدد من المدن والمناطق التي تعاني من الإهمال ومعالجة المختنقات الطارئة.

وأشار المكتب الإعلامي للحكومة أن ذلك جاء بتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا.

وأكدت الحكومة أن لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية برئاسة نائب رئيس الحكومة، خالد الأسطى، أنهت صيانة الطريق التي من شأنها حل مختنقات كبيرة.

وأشارت الحكومة أن ذلك تمهيدا لربط المتجاوزات بوسط المدينة واعتماد توسعة مخطط المدينة والمستهدف خلاله ربط “حوبة ، مخلب ، السبيخة ، رأس عطية” بوسط المدينة ضمن الجيل الثالث من المخطط العام.