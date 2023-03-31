مستشار الأمن الوطني الليبي: يجب الدفع باتجاه الانتخابات لإنهاء الأزمة

بحث المستشار إبراهيم بوشناف مستشار الأمن الوطني الليبي، مع رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية بمدن ومناطق برقة، مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي الرامية إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية العام.

وبحث بوشناف خلال الاجتماع، التطورات السياسية الداخلية والدولية وتوحيد المواقف السياسية للأحزاب من مبادرة باتيلي وجهود إنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وناقش اللقاء، الذي عقد في ديوان المجلس بمدينة بنغازي، وحضره عدد من المستشارين بمجلس الأمن القومي رؤية الأحزاب السياسية في مخرجات مبادرة باثيلي، وضرورة العمل على تحقيق مزيد من التوافقات لضمان نجاح نتائج الانتخابات المقبلة.

وأكدت الأحزاب السياسية، على ضرورة العمل على دسترة الحكم المحلي وتقاسم الثروات بين الأقاليم، والعمل على إنجاح الانتخابات للخروج بالبلد من المراحل الانتقالية إلى مرحلة استقرار دائم.

وأكد بوشناف، تطابق كافة الرؤى الوطنية مع المبادرة، وضرورة الدفع باتجاه تحقيق الانتخابات للخروج من عنق الزجاجة الذي علقت فيه ليبيا منذ سنوات.