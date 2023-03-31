روسيا: مناقشاتنا حول ليبيا حاضرة في جلسة مجلس الأمن خلال أبريل

الوطن| رصد

أعلنت بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، عن أن المناقشات بشأن ليبيا ستكون حاضرة خلال رئاسة موسكو لمجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل المقبل.

وقال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في تصريحات، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيترأس مناقشة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط في 25 أبريل، حيث ستشمل المحادثات الأوضاع في ليبيا واليمن وسورية.

وخلال جلسة مجلس الأمن الثلاثاء الماضي، انتقد نيبينزيا مجددا التدخل الغربي في ليبيا العام 2011، قائلا إن الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي اتخذ “طابع الانهيار الجليدي بعد التدخل العسكري الوقح في ليبيا من قبل الدول الغربية الذي زعزع استقرار المنطقة بأكملها، وكان لهذا آثار حتى على الدول الساحلية في غرب أفريقيا” وفق تعبيره.