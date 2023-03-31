ضبط رجل وامرأة يتشاركان في ترويج الأقراص المخدرة في بنغازي

العنوان-بنغازي

كشف فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي، عن القبض على رجل وامرأة يقومان بالإتجار بأقراص طبية ومخدرة ومؤثرة عقلياً.

وقال الجهاز في بيان له، اليوم الجمعة، أنه بعد ورود معلومات مصدرية مفادها عن شخص ليبي الجنسية وتعاونه مع امرأة ليبية الجنسية يقومان بالإتجار بالأقراص المخدرة.

وأشار الجهاز إلى أنه أصدرت التعليمات لأعضاء التحريات بالفرع بالتحري وجمع المعلومات عنهما وتأكيد صحة المعلومات وفتح محضر جمع استدلالات.

وأكد الجهاز أنه تم إعداد كمين محكم لهم وتم ضبطهما متلبسين بعملية الإتجار بالأقراص المخدرة حيث ضبط بحوزتهما عدد 130 قرصا مخدرا نوع ترامادول.

كما ضبط بحوزتهما على أوراق تستخدم لتعاطي المواد المخدرة وقطعة من الجلد تستخدم للشعوذة.

وأكد الجهاز أيضا أنه تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالهم وإخطار النيابة العامة.