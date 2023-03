مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ينصح المواطنين بعدم شراء اللحم المفروم الجاهز

ليبيا – قال مدير مكتب الإعلام والمعلومات بالمركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات إن المركز كثف حملاته التوعوية ومنشوراته الإرشادية على طرق شراء السلع الغذائية المتوفرة خلال أيام شهر رمضان المبارك، منها اللحوم والدواجن والأجبان، من باب الحرص على المستهلك.

الزيات طالب في تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بعدم شراء اللحم المفروم الجاهز؛ لأن أغلب القصابين يقومون بفرم اللحم في الالآت متهالكة وتنبعث منها روائح بسبب تكرار فرم اللحوم بمختلف أنواعها دون تنظيف الآلة أو تعقيمها.

وأكد ضبط العديد من القصابين يقومون بصنع لحم المفروم من بقايا اللحوم والشحوم والجلود وإضافة صبغات غذائية لإعطائها اللون الأحمر، فضلًا عن التخزين غير الصحي للحوم.

