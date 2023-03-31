منظمة العفو الدولية تطالب بإطلاق سراح نائب ترهونة المحتجز من قبل ميليشيا الردع

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن استمرار احتجاز النائب بالبرلمان الليبي عن ترهونة حسن الفرجاني سالم، من قبل ميليشيا قوات الردع الخاصة.

وقالت المنظمة إن ميليشيا قوات الردع الخاصة، المعروفة بارتكابها للاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب مع الإفلات من العقاب، اختطفت النائب حسن جاب الله منذ يوم 27 فبراير 2023.

وطالب المنظمة حكومة الوحدة الليبية بضمان حماية حسن جاب الله من التعذيب وإطلاق سراحه ما لم يتم تقديمه إلى السلطات القضائية المدنية واتهامه بارتكاب جريمة جنائية معترف بها دوليًا.

كما طالبت منظمة العفو الدولية بالسماح للنائب حسن جاب الله بمقابلة أسرته ومحاميه لحين إطلاق سراحه.

وكان مجلس النواب الليبي أدان اختطاف النائب عن ترهونة حسن الفرجاني سالم في طرابلس واقتياده إلى جهة غير معلومة من قبل مجهولين وطالب النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

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