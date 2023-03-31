الكتيبتان الأولى والثانية مشاة باللواء 128 معزز ينهيان تدريبهم العسكري 

الوطن| رصد

أكملت وحدة الكتيبة الأولى مشاة بجانب الكتيبة الثانية مشاة برنامج تدريبها العسكري الذي امتد لعدة أيام.

واختصت التدريبات على صقل وتطوير مهارات المتدربين في مجال القنص والهاون بإستخدام الذخيرة الحية.

كما ركزت التدريبات على تطبيق التعاون التام وتعزيز التنسيق والترابط بين مختلف الوحدات المشاركة.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفه بالقاسم حفتر بشأن الرفع من الكفاءة القتالية وتطوير القدرات والمهارات العسكرية، للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية والانضباط، وتأهيل رجال اللواء 128 المعزز للعمل في كافة الظروف وتنفيذ المهام المناطة به بكل دقة واحترافية.