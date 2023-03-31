النهر الصناعي: السيطرة على التسريب بمسار مدينة بالخمس.. وضخ المياه خلال يومين

أكد مدير عام منظومة الحساونة – سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي – يونس التليسي، اليوم الجمعة، السيطرة على تسريب في المحطه «B/O627» بمدينة الخمس دون اللجوء إلى تفريغ الخط من المياه.

وقال الجهاز في بيان له عبر صفحته على “فيسبوك”، إن أعمال السيطرة على التسريب استمرت عدة أيام متتالية «بُذلت فيها جهود كبيرة، ومناورات تشغيلية على مدار الساعة».

وقدم الجهاز شكره لفريق المنطقة الشمالية بالكامل، موضحاً أن عمليات الضخ ستبدأ خلال يومين على الأكثر.

ويذكر أن الأسبوع الماضي أعلن جهاز النهر الصناعي حدوث اعتداء على المحطة رقم «E627+275 B/O» الواقعة على مسار المنظومة الشرقي بالقرب من فتحة تغذية مدينة الخمس. ».