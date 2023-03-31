إغلاق محلات تعتيم زجاج السيارات في بنغازي  

العنوان-بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي إطلاق حملة أمنية على محال كماليات السيارات المختصة بتعتيم الزجاج ووضع الملصقات المخالفة على السيارات، مؤكدة إقفال محال بمنطقتي حي السلام والماجوري.

وأوضحت المديرية أن الحملة شاركت فيها قوات من المديرية والقوات المسلحة ممثلة في اللواء طارق بن زياد المعزز، إضافة إلى جهاز الظواهر السلبية.

ونجحت الحملة في مصادرة كل الملصقات التي تستخدم في تعتيم الزجاج، ومصادرة الملصقات التي تستخدم في تغيير معالم السيارة، وأيضا إقفال هذه المحلات بشكل نهائي بمنطقتي حي السلام والماجوري.