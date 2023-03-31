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ضبط تشكيل عصابي لترويج الحشيش في طرابلس

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة عن تمكن أعضاء مكتب تحريات رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص .

وأفادت الداخلية، ان التشكيل العصابي يقوم بترويج مخدر الحشيش على نطاق واسع ، ويقومون بجلبه من مدينة طبرق وتخزينه بمدينة ترهونة ، وذلك لترويجه داخل مدينة طرابلس.

وتم ضبط أفراد هذا التشكيل وبحوزتهم 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش ؛ وبالاستدلال معهم أعترفوا بما نسب إليهم ؛ واتخدت الإجراءات القانونية حيالهم وأحيلوا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.

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