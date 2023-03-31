ضبط تشكيل عصابي لترويج الحشيش في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة عن تمكن أعضاء مكتب تحريات رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص .

وأفادت الداخلية، ان التشكيل العصابي يقوم بترويج مخدر الحشيش على نطاق واسع ، ويقومون بجلبه من مدينة طبرق وتخزينه بمدينة ترهونة ، وذلك لترويجه داخل مدينة طرابلس.

وتم ضبط أفراد هذا التشكيل وبحوزتهم 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش ؛ وبالاستدلال معهم أعترفوا بما نسب إليهم ؛ واتخدت الإجراءات القانونية حيالهم وأحيلوا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.