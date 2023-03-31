الخارجية الأمريكية: يمكن إجراء الانتخابات الليبية هذا العام

قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى “باربرا ليف” إن مصير الانتخابات في ليبيا رهن قرار القادة الليبيين.

وأشارت ليف خلال إيجاز صحفي حول نتائج الجولة الأخيرة لمساعدة وزير الخارجية الأمريكية إلى الأردن ومصر وليبيا ولبنان وتونس، إلى أن هناك رغبة كبيرة لدى الليبيين في إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة منتخبة تؤمن لهم الخدمات والأمن والاستقرار.

ولفتت إلى أنه لا شيء يمنع ليبيا من إجراء الانتخابات هذا العام ما عدا افتقار القادة السياسيين إلى الإرادة السياسية أو عدم رغبتهم في التوصل إلى حل للأزمة.

وتابعت ليف: “الليبيون من الناحية الفنية قادرون على إجراء مثل هذه الانتخابات، ولذا يتعين علينا أن نتحرك نحو دفع هؤلاء القادة الرئيسيين إلى ممارسة التسوية والوقوف وراء جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي”.

وذكرت أنها التقت في ليبيا مع المبعوث الأممي قبل أن تلتقي بمجموعة من المسؤولين الرئيسيين في كل من طرابلس وبنغازي، حيث أكدت في كل الاجتماعات على دعم الولايات المتحدة لجهود باتيلي لبناء توافق في الآراء يؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا العام.

وأردفت في إيجازها الصحفي بأنها شددت خلال زيارتها إلى ليبيا على أهمية التمسك بسيادة ليبيا واحترام اتفاق وقف إطلاق النار من خلال ضمان مغادرة جميع المقاتلين والقوات والمرتزقة الأجانب للبلاد، وذكّرت بدعم الولايات المتحدة للمؤسسات الاقتصادية الليبية لتعزيز الشفافية.