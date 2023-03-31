مكافحة المخدرات: ضبط تشكيل عصابي بتهمة ترويج الحشيش داخل طرابلس

تمكن أعضاء مكتب تحريات رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص يقومون بترويج مخدر الحشيش على نطاق واسع. ويقومون بجلبه من مدينة طبرق وتخزينه بمدينة ترهونة ، وذلك لترويجه داخل مدينة طرابلس

ووفقا لمنشور وزارة الداخلية في حكومة الوحدة المؤقتة عبر صفحتها على “فيسبوك”، تم ضبط أفراد هذا التشكيل وبحوزتهم 7 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

وبالاستدلال معهم أعترفوا بما نسب إليهم ؛ واتخدت الإجراءات القانونية حيالهم وأحيلوا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.