الحصادي: الفتوى الرافضة لأي تقارب وتصالح بين أبناء الوطن “شاذة تحركها أوهام وأهواء”

ليبيا – وصف منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الفتوى الرافضة لأي تقارب وتصالح بين أبناء الوطن بأنها “شاذة تحركها أوهام وأهواء”.

الحصادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “عندما تدعو الفتوى للتفريق بين الناس وللاستمرار في الخصومة والنزاع والاقتتال، وترفض أي تقارب وتصالح بين أبناء الوطن يحقن الدماء ويؤلف بين القلوب بحجج واهية، فاعلم أنها فتوى شاذة تحركها أحقاد وأوهام وأهواء”.

