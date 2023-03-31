مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: لا شيء يمنع ليبيا من إجراء الانتخابات خلال العام الجاري

استعرضت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، نتائج جولتها الإقليمية التي قامت بها مؤخراً والتي شملت ليبيا والأردن ومصر ولبنان وتونس.

وكانت باربرا ليف، زارت ليبيا في يوم 20 مارس، وعقدت سلسلة اجتماعات مع القادة في ليبيا شملت القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

وقالت باربرا ليف، في تصريحات صحفية نقلتها وزارة الخارجية الأمريكية، إن لا شيء يمنع ليبيا من إجراء الانتخابات خلال العام الجاري باستثناء الافتقار إلى الإرادة السياسية أو عدم الرغبة في التوصل إلى حل وسط بين القادة الرئيسيين.

وأشارت إلى إن آفاق حدوث الاستحقاق تكمن في أيدي القادة الليبيين، مؤكدة وجود شهية كبيرة للانتخابات لدي ملايين الليبيين المسجلين للتصويت، مما يشير إلى رغبتهم في حكومة موحدة لم يتمتعوا بها منذ 12 عامًا.

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ولفتت إلى أن شروط الانتخابات موجودة، وهو ما نقلته إلى جميع القادة الذين التقت بهم، مشيرة إلى إطلاق باتيلي عملية للتوسط لمحاولة التغلب على بعض القضايا العالقة التي منعتهم من إجراء مثل هذه الانتخابات سابقا.

وأكدت أن أمر إجراء الاقتراع يتعلق بالإرادة السياسية والقدرة على التسوية، مشيرة إلى أنهم من الناحية الفنية قادرون على إجراء مثل هذه الانتخابات.

وطالبت ليف بضرورة التحرك نحو جعل القادة الرئيسيين في ليبيا يتجهون نحو ممارسة التسوية والوقوف وراء جهود الممثل عبدالله باتيلي، حيث شددت خلال الاجتماع معهم على أهمية التمسك بسيادة ليبيا واحترام اتفاق وقف إطلاق النار من خلال ضمان مغادرة جميع المقاتلين والقوات والمرتزقة الأجانب للبلاد، وقبل كل شيء مقاتلي شركة فاغنر الروسية، فضلاً عن دعم الولايات المتحدة المؤسسات الاقتصادية الليبية لتعزيز الشفافية.