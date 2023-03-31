باشاغا من مصراتة: الاستقرار بات قريبا.. ونمد أيدينا للجميع

قال رئيس الحكومة فتحي باشاغا، إن ليبيا مقبلة على الاستقرار بعد معاناة طويلة، مشيرا في هذا الصدد إلى دعمه “المشروع السياسي” الذي تقوده الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات.

جاء ذلك في كلمة عقب حضوره إفطارا رمضانيا مع زملائه من فرقة «الرواد» بفوج “كشاف المحجوب” بمدينة مصراتة.

وأوضح باشاغا أن “ليبيا مقبلة على الاستقرار بعد معاناة طويلة جدا، على الرغم من الظروف الماضية بفعل الحروب والصراعات والانقسامات، ووجود حكومتين في الشرق والغرب خلال أغلب الفترات، وهو ما أدى تفتت الدولة وتفاقم الوضع، بسبب عدم وجود حكومة واحدة”.