ليبيا – كشفت مصادر مسؤولة من مصرف ليبيا المركزي أنه لا توجد نية لتغيير سعر الصرف هذا العام.

المصادر وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أكدت استمرار العمل بالسعر الحالي للدينار مقابل الدولار إلى أجل آخر.

