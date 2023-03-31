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لنقي: يجب أن نعمل على تجنيب بلادنا بأن تكون ساحة معركة مفتوحة بين الدول الأجنبية الكبرى

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي إلى العمل على تجنيب البلاد بأن تكون ساحة معركة مفتوحة لتصفية الحسابات بين الدول الأجنبية الكبرى.

لنقي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “يجب العمل الدؤوب على تجنيب البلاد أن تكون ساحة معركة مفتوحة لتصفية الحسابات بين الدول الأجنبية الكبرى ،وتقديم مصلحة ليبيا وسلامة أراضينا وأمننا القومي قبل كل شيء”.

وطالب بأن تلعب الحلول الدبلوماسية دورًا مهمًا مع القوى الدولية للحفاظ على استقلال البلاد و استقرارها.

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صحيفة المرصد الليبية

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