الطرابلسي يختطف البكوش..ومدونون ونشطاء يرفضون

أخبارليبيا24

أقدم مسلحين تابعين لوزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي على اختطاف المواطن عبدالرزاق البكوش من منزله في الرجبان.

اختطاف البكوش جاء على خلفية مقطع فيديو مليء بالسب والشتم للطرابلسي، سبقها إعلان البكوش عن محاولة فاشلة لاغتـياله أول أمس تم فيها الرماية على منزله.

المدون محمد قشوط علق الحادثة بالقول :”المواطن عبدالرزاق البكوش أخطأ في خلافه مع عماد الطرابلسي بقذفه للمحصنات بأوصاف وعبارات و اتهامات لا يقبلها الشرع ولا القانون”.

وأضاف قشوط :”خلافه مع الطرابلسي كان يجب أن يظل بينه وبينه فقط لكن في المقابل أن يرسل عماد الطرابلسي مجموعة تختطفه على طريقة العصابات التي يدعي الطرابلسي أنه كوزير لداخلية جاء لمحاربتها وتطبيق القانون وعدم استيفاء الحق بالذات فهذا أيضاً أمر غير مقبول”.

وتابع المدون :”النائب العام أمامه قضية معروف أطرافها ، مخطوف أخطأ بما صدر عنه وخاطف ينتحل صفة رسمية قرر أخذ حقه بالمخالفة للقانون”.

ومن جهتها، عبرت الباحثة المتخصصة في قضايا الأمن والهجرة الدكتورة ريم البركي عن الواقعة بالقول :”عبدالرزاق البكوش مواطن «غلبان» قد يكون حتى يعاني من أزمات نفسية كأغلبنا، سب وزير الداخلية في بث مباشر، فتم خطفه وضربه”.

وأضافت البركي :”أنا أتضامن مع عبدالرزاق البكوش، وأتمنى له أن يتعافى من هذه التجربة السيئة.. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم يعتقد أن السلطة ستحميه”.