تطورات مثيرة في الاجتماع غير المعلن بين الناظوري والحداد في الولايات المتحدة

أفادت تقارير صحفية، الجمعة عن انعقاد اجتماع غير معلن بين رئيسا أركان الجيش في غرب وشرق ليبيا، محمد الحداد، وعبد الرزاق الناظوري في الولايات المتحدة بعد اجتماع ركسوس في العاصمة طرابلس بيومين.

وأشار التقرير الى أن الاجتماع ضم باسم البوعيشي صهر خليفة حفتر وبعض الضباط من الجانبين حيث شهد الاتفاق على إخراج مرتزقة فاغنر الموالون لخليفة حفتر من ليبيا، وفقًا لليبيا برس .

وبحسب التقرير فأن وفد حفتر في الولايات المتحدة كان مصرًا على إخراج الفاغنر الموالية لهم من ليبيا أكثر من وفد غرب ليبيا.

ووفقًا للتقرير أنه بعد الاجتماع بدأ حفتر في نشر قواته في مناطق النفوذ الروسي مشيرًا الى أن لواء طارق بن زياد التابع لصدام حفتر بدأ في الانتشار في خط بني_وليد و نسمة كما ان مجموعة أخرى من قوات حفتر بدأت في الانتشار من السدادة إلى جارف.