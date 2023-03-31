الحليق: المنخرطون في حوارات المصالحة هم شجعان السلام

عبدالله الزائدي – بوابة إفريقيا الإخبارية |

31 March, 2023

أعرب المرشح الرئاسي ورئيس المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا السنوسي الحليق الزوي عن أمله في ان تنظم انتخابات برلمانية ورئاسية ومجلس شيوخ في ليبيا خلال هذا العام

وقال الحليق مصرحا لبوابة افريقيا الاخبارية أن مليوني ناخب يتطلعون الى الادلاء باصواتهم وان الاستحقاق الانتخابي لايحتمل مزيدا من التعطيل وأن من يعطل انما يقف ضد ارادة الشعب

الحليق رحب بمساعي الدول العظمى في إرساء الاستقرار في البلاد على حد وصفه معتبرا أن استقرار ليبيا ينعكس على أفريقيا واوروبا

وأشاد الحليق بمبادرة المبعوث الاممي عبد الله باتيلي، لإجراء الانتخابات معتبرا انها فرصة غير مسبوقة وفق تعبيره لانها نجحت في اشراك كل الاطراف بفاعلية ما يعزز وفق قول الحليق السير قدما نحو اعتماد إطار قانوني، وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات

كما اثنى الحليق على السياسيين الليبيين المنخرطين في حوارات المصالحة واصفا اياهم بشجعان السلام وقال أن كل مشائخ القبائل والنشطاء السياسيين يؤيدون هذه اللقاءات والحوارات.