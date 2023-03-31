ليبيا الان

الحليق: المنخرطون في حوارات المصالحة هم شجعان السلام

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عبدالله الزائدي – بوابة إفريقيا الإخبارية |

31 March, 2023

أعرب المرشح الرئاسي  ورئيس المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا السنوسي الحليق الزوي عن أمله في ان تنظم انتخابات برلمانية ورئاسية ومجلس شيوخ  في ليبيا خلال هذا العام 

وقال الحليق مصرحا لبوابة افريقيا الاخبارية  أن مليوني ناخب يتطلعون الى الادلاء باصواتهم وان الاستحقاق الانتخابي لايحتمل مزيدا من التعطيل وأن من يعطل انما يقف ضد ارادة الشعب 

الحليق رحب بمساعي الدول العظمى  في إرساء الاستقرار في البلاد على حد وصفه معتبرا أن استقرار ليبيا  ينعكس على أفريقيا  واوروبا 

وأشاد الحليق بمبادرة المبعوث الاممي عبد الله باتيلي، لإجراء الانتخابات معتبرا انها فرصة غير مسبوقة وفق تعبيره لانها نجحت في اشراك كل الاطراف بفاعلية ما يعزز وفق قول الحليق  السير قدما نحو اعتماد إطار قانوني، وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات

كما اثنى الحليق على السياسيين الليبيين المنخرطين في حوارات المصالحة واصفا اياهم بشجعان السلام وقال أن كل مشائخ القبائل  والنشطاء السياسيين يؤيدون هذه اللقاءات والحوارات.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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