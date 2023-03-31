وزير خارجية السودان: من المهم إجراء حوار بين الأطراف الليبية لتجاوز الخلافات

التقى السفير على الصادق، المكلف بوزارة الخارجية في السودان، بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باثيلي.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، أكد على الصادق، أنه يمكن الاعتماد على السودان في دعم خطوات الاستقرار في ليبيا.

وتابع الصادق إن استقرار ليبيا هو استقرار للسودان والمنطقة كلها.

وأكد وزير الخارجية على أهمية الحوار بين الأطراف في ليبيا للعمل على تجاوز الخلافات بهدف تحقيق الاستقرار للبلاد.

وأشارت الوكالة السودانية إلى تحدث مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مع “الصادق” عن مبادرته لإعادة الاستقرار السياسي إلى ليبيا، والخطوات التي تتم لإخراج المرتزقة من ليبيا بالتعاون مع دول الجوار.