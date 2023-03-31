ضمن جولته في دول جنوب ليبيا..باتيلي يلتقي مسؤولين تشاديين على رأسهم الرئيس التشادي

العنوان – تشاد

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي الجمعة، الرئيس الانتقالي لدولة تشاد، الجنرال محمد إدريس ديبي ضمن جولة في دول جنوب ليبيا في إطار تفويض البعثة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتسريع انسحاب المرتزقة.

وقال باتيلي :”حظيت اليوم في أنجامينا، باستقبال الرئيس الانتقالي لدولة تشاد، الجنرال محمد إدريس ديبي، الذي أعرب عن دعم بلاده الكامل لعملية السلام التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا”.

وأضاف المبعوث الأممي :”أعربتُ للجنرال دِيبي عن تقديري لدعم تشاد للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مساعيها لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال لجنة التواصل التشادية التي تنسق علمية انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بما لا يؤثر سلبا على دول الجوار”.

وأكد باتيلي :”شدد الجنرال دِيبي خلال اللقاء على أن السلام والاستقرار في ليبيا يصب في مصلحة بلاده، معبرا عن ارتياحه للتشاور معه، لأول مرة، بشأن هذه المسألة ومعربا عن استعداده لانخراط أكبر من جانبه”.

تابع المبعوث الأممي :”كنتُ في وقت سابق اليوم التقيتُ بوزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج والتعاون الدولي، محمد صالح النّظيف، واستعرضنا جهود الأمم المتحدة لتمكين ليبيا من إجراء انتخابات شاملة في بيئة آمنة”.

ولفت باتيلي إلى أن النظيف أعرب عن دعم تشاد للمساعي الحميدة للأمم المتحدة في ليبيا.

وأضاف المبعوث الأممي :”تباحثت مع وزير الأمن العام والهجرة التشادي، محمد شرف الدين مارقي، وناقشت معه أهمية تسريع عمل لجان التواصل في كل من ليبيا وتشاد والسودان والنيجر لضمان انسحاب منسق ومتزامن للمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.