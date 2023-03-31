وزير خارجية السودان: يمكن الاعتماد علينا لأجل استقرار ليبيا

التقى السفير على الصادق، المكلف بوزارة الخارجية في السودان، بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باثيلي.

وحسب وكالة الأنباء السودانية، أكد على الصادق، أنه يمكن الاعتماد على السودان في دعم خطوات الاستقرار في ليبيا، بحسب سبوتنيك.

وتابع الصادق إن استقرار ليبيا هو استقرار للسودان والمنطقة كلها.

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن حقوق الإنسان

وأكد وزير الخارجية على أهمية الحوار بين الأطراف في ليبيا للعمل على تجاوز الخلافات بهدف تحقيق الاستقرار للبلاد.

وعرض مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مبادرته لإعادة الاستقرار السياسي إلى ليبيا، والخطوات التي تتم لإخراج المرتزقة من ليبيا بالتعاون مع دول الجوار.