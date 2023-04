ليبيا – استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الخميس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي.

البرهان أعرب بحسب المكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة عن دعمه لجهود البعثة، مؤكدًا أن تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا سيسهم في استقرار المنطقة برمتها.

واطلع باتيلي البرهان على جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإعادة الاستقرار والسلام إلى البلاد، بما في ذلك من خلال العمل على عودة المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة بالتنسيق مع بلدانهم الأصلية.

Shares

The post البرهان لـ باتيلي: تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا سيسهم في استقرار المنطقة برمتها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية